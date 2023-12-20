россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову, досталось транспортному депо - мэр
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в районе, наиболее пострадавшем от обстрела, сообщил мэр Игорь Терехов. На месте происшествия работают спасатели, информация о жертвах и повреждениях пока не поступала.
Российские войска ночью совершили ракетную атаку на Харьков, удары пришлись по территории одного из транспортных депо, сообщил в среду мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Предварительно, по меньшей мере два прилета по одному из самых пострадавших районов Харькова, возле жилых домов, гражданских объектов
По его словам, на месте работали спасатели ГСЧС. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ночные ракетные удары пришлись по территории одного из транспортных депо, где и так от вражеских обстрелов живого места нет. Это чисто гражданский объект
Дополнение
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россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову, досталось транспортному депо - мэр
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в районе, наиболее пострадавшем от обстрела, сообщил мэр Игорь Терехов. На месте происшествия работают спасатели, информация о жертвах и повреждениях пока не поступала.
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