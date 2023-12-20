россияне ночью нанесли ракетный удар по Харькову, досталось транспортному депо - мэр

Наблюдательный совет Meta отменил удаление двух видео, связанных с конфликтом между Израилем и ХАМАС

Meta изменила решение по модерации контента в конфликте между Израилем и ХАМАСом. Комиссия установила, что два видео были ошибочно удалены после того, как компания Meta настроила автоматизированные инструменты на более агрессивный контроль за контентом.