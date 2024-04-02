россияне ночью атаковали село в Харьковской области, повредили гражданскую инфраструктуру: показали последствия
Киев • УНН
Российские войска ночью атаковали село Липцы в Харьковской области, повредив гражданскую инфраструктуру, включая жилые дома, хозяйственные постройки, магазины и склады.
Российские войска ночью ударили по селу Липцы в Харьковской области, под ударами врага оказалась гражданская инфраструктура, сообщили в Харьковской областной прокуратуре и показали последствия, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 2 апреля около 3:00 российские военнослужащие обстреляли село Липцы.
"Под ударами врага оказалась гражданская инфраструктура. В населенном пункте повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины и складские помещения", - указали в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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