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россияне нанесли два удара по Орехову, повреждены здания - Федоров

россияне нанесли два удара по Орехову, повреждены здания - Федоров

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 19:25  •  14112 просмотра

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россияне нанесли восемь ударов в Запорожской области, попав в нежилое здание в центре города Орехов, и еще шесть ударов вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки, потери пока устанавливаются.

россияне нанесли восемь ударов по Запорожской области. Два удара пришлось по Орехову, где было зафиксировано попадание в нежилое помещение в центре города. Еще шесть - в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

"В 19.30 нанес два авиаудара по Орехову. Попал в нежилое помещение в центре города, после чего там произошел пожар. Повредил другие здания, расположенные рядом", - сообщил Федоров.

Он добавил, что около 6 авиаударов было нанесено в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Сейчас устанавливается информация о пострадавших.

Напомним

Сегодня днем оккупационные войска рф ударили по Купянщине из минометов и артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб, другой получил ранения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
kupyanskКупянск
росіяни завдали два удари по Оріхову, пошкоджено будівлі - Федоров
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россияне нанесли два удара по Орехову, повреждены здания - Федоров

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