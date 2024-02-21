россияне нанесли два удара по Орехову, повреждены здания - Федоров

россияне нанесли восемь ударов по Запорожской области. Два удара пришлось по Орехову, где было зафиксировано попадание в нежилое помещение в центре города. Еще шесть - в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

"В 19.30 нанес два авиаудара по Орехову. Попал в нежилое помещение в центре города, после чего там произошел пожар. Повредил другие здания, расположенные рядом", - сообщил Федоров.

Он добавил, что около 6 авиаударов было нанесено в районе Малой Токмачки и Новоданиловки. Сейчас устанавливается информация о пострадавших.

Напомним

Сегодня днем оккупационные войска рф ударили по Купянщине из минометов и артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб, другой получил ранения.