росіяни завдали два удари по Оріхову, пошкоджено будівлі - Федоров

росіяни завдали вісім ударів по Запорізькій області. Два удари прийшлося по Оріхову, де було зафіксовано влучання у нежитлове приміщення в центрі міста. Ще шість - в районi Малої Токмачки та Новоданилiвки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"О 19.30 наніс два авiaудари по Оріхову. Влучив у нежитлове приміщення в центрі міста, пiсля чого там сталася пожежа. Пошкодив інші будівлі, розташовані поруч", - повідомив Федоров.

Він додав, що близько 6 авiаударiв було нанесено в районi Малої Токмачки та Новоданилiвки. Наразі встановлюється інформація щодо потерпілих.

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Сьогодні вдень окупаційні війська рф вдарили по Куп'янщині з мінометів та артилерії. Внаслідок обстрілів один чоловік загинув, інший отримав поранення.