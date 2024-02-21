Вдень росіяни обстріляли Куп'янщину з мінометів та артилерії: загинув чоловік, ще один поранений
Київ • УНН
російські окупаційні війська обстріляли Куп'янський район Харківської області з мінометів та артилерії, внаслідок чого один мирний житель загинув, ще один отримав поранення.
Сьогодні вдень окупаційні війська рф вдарили по Куп'янщині з мінометів та артилерії. Внаслідок обстрілів один чоловік загинув, інший отримав поранення. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 21 лютого 2024 року близько 12:40 зс рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця
Окрім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець. Анкетні дані загиблого встановлюються.
Також близько 15 години російські військовослужбовці також обстріляли с. Вільхуватка: зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.
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Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази і задокументували чергові воєнні злочини РФ.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)
Нагадаємо
За минулу добу російські війська обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області, в результаті чого загинули 2 мирних жителі.