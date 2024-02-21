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Днем россияне обстреляли Купянщину из минометов и артиллерии: погиб человек, еще один ранен

Днем россияне обстреляли Купянщину из минометов и артиллерии: погиб человек, еще один ранен

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 18:10  •  9917 просмотра

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российские оккупационные войска обстреляли Купянский район Харьковской области из минометов и артиллерии, в результате чего один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

Сегодня днем оккупационные войска рф ударили по Купянщине из минометов и артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб, другой получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали 

По данным следствия, 21 февраля 2024 года около 12:40 ВС РФ осуществили минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Петропавловской ТГ, в результате чего ранен 52-летний мирный житель

- резюмировали в ведомстве. 

Кроме того, примерно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная, погиб мирный житель. Анкетные данные погибшего устанавливаются.

Также около 15 часов российские военнослужащие также обстреляли с. Ольховатка: разрушены и повреждены жилые дома. Без пострадавших. Предварительно установлено, что враг применил две управляемые авиационные бомбы.

Оккупанты сбросили авиационные бомбы на село в Харьковской области: из-под завалов достали женщину19 февраля 2024, 17:57 • 25526 просмотров

Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередные военные преступления РФ.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) 

- подытожили в Харьковской областной прокуратуре. 

Напомним,

За минувшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибли 2 мирных жителя.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
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