Днем россияне обстреляли Купянщину из минометов и артиллерии: погиб человек, еще один ранен

Сегодня днем оккупационные войска рф ударили по Купянщине из минометов и артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб, другой получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 21 февраля 2024 года около 12:40 ВС РФ осуществили минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Петропавловской ТГ, в результате чего ранен 52-летний мирный житель - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, примерно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная, погиб мирный житель. Анкетные данные погибшего устанавливаются.

Также около 15 часов российские военнослужащие также обстреляли с. Ольховатка: разрушены и повреждены жилые дома. Без пострадавших. Предварительно установлено, что враг применил две управляемые авиационные бомбы.

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Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередные военные преступления РФ.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) - подытожили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним,

За минувшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибли 2 мирных жителя.