Днем россияне обстреляли Купянщину из минометов и артиллерии: погиб человек, еще один ранен
Киев • УНН
российские оккупационные войска обстреляли Купянский район Харьковской области из минометов и артиллерии, в результате чего один мирный житель погиб, еще один получил ранения.
Сегодня днем оккупационные войска рф ударили по Купянщине из минометов и артиллерии. В результате обстрелов один человек погиб, другой получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 21 февраля 2024 года около 12:40 ВС РФ осуществили минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Петропавловской ТГ, в результате чего ранен 52-летний мирный житель
Кроме того, примерно в 14 часов враг из артиллерии обстрелял поселок Двуречная, погиб мирный житель. Анкетные данные погибшего устанавливаются.
Также около 15 часов российские военнослужащие также обстреляли с. Ольховатка: разрушены и повреждены жилые дома. Без пострадавших. Предварительно установлено, что враг применил две управляемые авиационные бомбы.
Оккупанты сбросили авиационные бомбы на село в Харьковской области: из-под завалов достали женщину19 февраля 2024, 17:57 • 25526 просмотров
Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и задокументировали очередные военные преступления РФ.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)
Напомним,
За минувшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибли 2 мирных жителя.
Днем россияне обстреляли Купянщину из минометов и артиллерии: погиб человек, еще один ранен
российские оккупационные войска обстреляли Купянский район Харьковской области из минометов и артиллерии, в результате чего один мирный житель погиб, еще один получил ранения.
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