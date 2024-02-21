На Харківщині під ворожу атаку вночі потрапило садове товариство, за добу в регіоні двоє загиблих
Київ • УНН
За минулу добу російські війська обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області, в результаті чого загинули 2 мирних жителя.
Російські війська за минулу добу обстріляли близько 20 населених пунктів у Харківській області, зокрема вночі завдали удару по садовому товаристві у селі Липці, у Петропавлівці вбито 2 мирних жителів, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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З його слів, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 у населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін. Авіаударів завдали по н.п. Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Піщане, Катеринівка та ін.
Сьогодні близько опівночі в селі Липці Харківського району обстріляно садове товариство та один автомобіль. Без постраждалих
Також, з його слів, о 20:50 був обстріл селища Козача Лопань Дергачівського району. Влучання в околицях. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано.
Близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Двоє чоловіків 38 та 50 років, робітники місцевої ферми, загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями була доставлена в медичний заклад, вказав він.
Близько 16:00 в селі Черкаські Тишки Харківського району, за словами Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджене садове товариство. Горів 2-поверховий будинок. Без постраждалих.
О 13:10 був обстріл КАБом села Глушківка Куп‘янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Також зруйновано житловий будинок та два сусідні будинки пошкоджені. Без постраждалих, повідомив він.
Біля 11:20 в ході обстрілу села Липці Харківського району, за його даними, ворог обстріляв три приватні домоволодіння. Постраждалих не зафіксовано.
О 9:45 ворог здійснив обстріл села Липці Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, літню кухню. Постраждалих не зафіксовано, додав він.
О 7:24 обстріл села Федорівка Куп’янський району. Влучання КАБ на територію приватного сільгосппідприємства. Без постраждалих, зазначив Синєгубов.
"Протягом доби противник двічі проводив наступальні дії в районі Синьківки. Без успіхів для нього", - повідомив Синєгубов.
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