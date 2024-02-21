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В Харьковской области под вражескую атаку ночью попало садовое общество, за сутки в регионе двое погибших

В Харьковской области под вражескую атаку ночью попало садовое общество, за сутки в регионе двое погибших

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 06:35  •  17589 просмотра

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За минувшие сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего погибли 2 мирных жителя.

Российские войска за минувшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов в Харьковской области, в частности ночью нанесли удар по садовому обществу в селе Липцы, в Петропавловке убиты 2 мирных жителей, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись около 20 в населенных пунктов Харьковской области, в частности: Синьковка, Двуречная, Ивановка и др. Авиаудары нанесли по н.п. Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Песчаное, Екатериновка и др.

Сегодня около полуночи в селе Липцы Харьковского района обстреляно садовое общество и один автомобиль. Без пострадавших

- написал Синегубов в Telegram.

Также, по его словам, в 20:50 был обстрел поселка Казачья Лопань Дергачевского района. Попадание в окрестностях. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданскую машину попал вражеский дрон-камикадзе. Двое мужчин 38 и 50 лет, рабочие местной фермы, погибли на месте. 48-летняя жена последнего с ранениями была доставлена в медицинское учреждение, указал он.

Около 16:00 в селе Черкасские Тишки Харьковского района, по словам Синегубова, в результате обстрела повреждено садовое общество. Горел 2-этажный дом. Без пострадавших.

В 13:10 был обстрел КАБом села Глушковка Купянского района. Повреждено частное домовладение. Также разрушен жилой дом и два соседних дома повреждены. Без пострадавших, сообщил он.

Около 11:20 в ходе обстрела села Липцы Харьковского района, по его данным, враг обстрелял три частных домовладения. Пострадавших не зафиксировано.

В 9:45 враг совершил обстрел села Липцы Харьковского района. В результате обстрела повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, летняя кухня. Пострадавших не зафиксировано, добавил он.

В 7:24 обстрел села Федоровка Купянский района. Попадание КАБ на территорию частного сельхозпредприятия. Без пострадавших, отметил Синегубов.

"В течение суток противник дважды проводил наступательные действия в районе Синьковки. Без успехов для него", - сообщил Синегубов.

Евлаш назвал самую горячую точку на Купянско-Лиманском направлении14 февраля 2024, 08:28 • 24190 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kozachya-lopanКозачья Лопань
telegramТелеграмма
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
На Харківщині під ворожу атаку вночі потрапило садове товариство, за добу в регіоні двоє загиблих
In Kharkiv region garden association came under enemy attack at night, two dead оver the past day
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