россияне нанесли дроновой удар в Гуляйполе: пострадал местный житель
Киев • УНН
В Запорожской области российские войска атаковали город Гуляйполе с помощью FPV-дронов. В результате нападения ранен местный житель, который доставлен в больницу.
В Запорожской области российские войска атаковали город Гуляйполе с помощью FPV-дронов. В результате атаки рф ранен местный житель, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"россияне продолжают терроризировать наших людей FPV-дронами. В результате вражеской атаки ранения получил житель города Гуляйполе. Ему оказана помощь и он доставлен в больницу", - указал Федоров.
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