FPV-дрон атаковал гражданское авто в Запорожье: пострадала женщина
Киев • УНН
В Васильевском районе Запорожской области 4 вражеских FPV-дрона атаковали населенный пункт, один из них попал в автомобиль. 61-летняя женщина получила ранения и находится в больнице в состоянии средней тяжести.
FPV-дроны врага ударили по Васильевскому району Запорожья. Один из ударов дрона пришелся по автомобилю. Передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.
61-летняя женщина ранена из-за атаки россиян в Васильевском районе. 4 вражеских FPV-дрона терроризировали населенный пункт и наших людей. Один из ударов пришелся по машине. Женщина получила ранения. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести. Медики оказывают соответствующую помощь.
Напомним,
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