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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FPV-дрон атаковал гражданское авто в Запорожье: пострадала женщина

FPV-дрон атаковал гражданское авто в Запорожье: пострадала женщина

Киев  •  УНН

 • 5214 просмотра

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В Васильевском районе Запорожской области 4 вражеских FPV-дрона атаковали населенный пункт, один из них попал в автомобиль. 61-летняя женщина получила ранения и находится в больнице в состоянии средней тяжести.

FPV-дроны врага ударили по Васильевскому району Запорожья. Один из ударов дрона пришелся по автомобилю. Передает УНН со ссылкой на телеграмм-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

61-летняя женщина ранена из-за атаки россиян в Васильевском районе. 4 вражеских FPV-дрона терроризировали населенный пункт и наших людей. Один из ударов пришелся по машине. Женщина получила ранения. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести. Медики оказывают соответствующую помощь.

- говорится в сообщении.

Напомним,

Херсон утром под массированными ударами армии рф: есть погибший и уже 9 раненых. российские войска нанесли многочисленные удары по жилым районам и инфраструктуре. В результате обстрелов погиб один человек и девять получили ранения.

Обстрел РФ Киева: в ГСЧС показали масштабы разрушений20 дек. 2024, 08:47 • 6334 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
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