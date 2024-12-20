Обстрел РФ Киева: в ГСЧС показали масштабы разрушений
Киев • УНН
В результате ракетной атаки РФ на Киев повреждены здания в четырех районах, есть погибший и пострадавшие. Спасатели ликвидировали пожары в офисных зданиях и гараже.
Утренний обстрел рф нанес значительные разрушения в Киеве. Повреждены здания, коммуникации и возникли пожары, которые ликвидируют спасатели. Последствия атаки показали в ГСЧС, передает УНН.
Детали
В Голосеевском районе один человек погиб. Также есть один пострадавший. "Повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба, что привело к разгерметизации. Пожары ликвидированы", - говорится в сообщении.
По другому адресу в этом же районе произошел пожар в здании бизнес-центра. Площадь возгорания 60 кв.м.
"Разрушение конструктивных элементов на 14-15 этажах. Пострадавших нет, продолжается разбор завалов", - добавили в ГСЧС.
В Днепровском районе поврежден забор.
В Печерском районе ликвидировали пожар в гараже.
Также локализован пожар на площади 100 кв.м в административном здании Шевченковского района. Но в ГСЧС добавили, что существует угроза разрушения конструктивных элементов.
Напомним
В КГВА сообщали, что в Киеве в результате утренней атаки рф погиб один человек, еще десять человек пострадали.