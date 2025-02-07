россияне нанесли авиаудар по Сумской области: двое погибших, под завалами могут быть еще люди
Киев • УНН
В результате атаки российского самолета с тремя КАБами разрушен двухэтажный жилой дом в Миропольской громаде. Под завалами обнаружены тела двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются.
В Сумской области в результате атаки российских войск тремя управляемыми авиабомбами разрушен двухэтажный жилой дом в Миропольской громаде, под завалами обнаружены тела двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Вчера, 6 февраля, поздно вечером вражеский самолет осуществил пуск 3-х КАБов по Миропольской громаде. В результате атаки россиян разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом. Предварительно, два человека погибли. Тела обнаружены во время разбора завалов
Поисково-спасательные работы, как указано, продолжаются.
"Вероятно, под завалами еще могут находиться люди", - отметили в ОВА.
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