россияне нанесли авиаудар по Сумской области: двое погибших, под завалами могут быть еще люди

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 3972 просмотра

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В результате атаки российского самолета с тремя КАБами разрушен двухэтажный жилой дом в Миропольской громаде. Под завалами обнаружены тела двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются.

В Сумской области в результате атаки российских войск тремя управляемыми авиабомбами разрушен двухэтажный жилой дом в Миропольской громаде, под завалами обнаружены тела двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Вчера, 6 февраля, поздно вечером вражеский самолет осуществил пуск 3-х КАБов по Миропольской громаде. В результате атаки россиян разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом. Предварительно, два человека погибли. Тела обнаружены во время разбора завалов

- сообщили в ОВА.

Поисково-спасательные работы, как указано, продолжаются.

"Вероятно, под завалами еще могут находиться люди", - отметили в ОВА.

Над Украиной сбили 81 дрон из 112 запущенных рф: какие области пострадали из-за вражеской атаки07.02.25, 09:26 • 12288 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка

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