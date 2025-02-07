россияне нанесли авиаудар по Сумской области: двое погибших, под завалами могут быть еще люди

В Сумской области в результате атаки российских войск тремя управляемыми авиабомбами разрушен двухэтажный жилой дом в Миропольской громаде, под завалами обнаружены тела двух погибших, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Вчера, 6 февраля, поздно вечером вражеский самолет осуществил пуск 3-х КАБов по Миропольской громаде. В результате атаки россиян разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом. Предварительно, два человека погибли. Тела обнаружены во время разбора завалов