росіяни завдали авіаудар по Сумщині: двоє загиблих, під завалами можуть бути ще люди

У Сумській області внаслідок атаки російських військ трьома керованими авіабомбами зруйновано двоповерховий житловий будинок у Миропільській громаді, під завалами виявлено тіла двох загиблих, пошуково-рятувальні роботи тривають, повідомили у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Вчора, 6 лютого, пізно ввечері ворожий літак здійснив пуск 3-х КАБів по Миропільській громаді. Внаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Попередьно, дві людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів - повідомили в ОВА.

Пошуково-рятувальні роботи, як вказано, продовжуються.

"Імовірно, під завалами ще можуть знаходитись люди", - зазначили в ОВА.

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