россияне находятся близко к Покровску и постоянно обстреливают город - военный

Российские оккупанты находятся близко к Покровску в Донецкой области и постоянно обстреливают город. Об этом заявил военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша с позывным «Трай» в эфире телемарафона, передает УНН.

В общем наш враг находится близко к Покровску. Они постоянно обстреливают город. Люди, которые все еще не приняли призыв местных властей и военных покинуть город подвергаются опасности. Защищаем город как можем, сколько нам есть силы. Каждый метр пройденный к городу будет стоить врагу много жизней - сказал «Трай».

Он отметил, что Покровск один из крупнейших форпостов в Донецкой области, который позволяет защищать эту землю.

«Есть дорога жизни от Днепра. Днепр, как основной хаб для военных в Донецкой области. Конечно - это выход для них (россиян - ред.) на Запорожье, это открывает большие возможности. Покровск один из крупнейших форпостов в Донецкой области, который позволяет нам защищать эту землю. В будущем для того, чтобы вернуть Макеевку и другие оккупированные города нам нужно будет забрать Покровск, если мы его потеряем, но мы приложим все усилия, чтобы удержать его», - заявил военнослужащий.

«Трай» отметил, что враг планировал забрать Покровск еще среди осени.

«Враг в последнее время, несколько месяцев использует тактику малых групп, они заходят, прощупывают нашу оборону, техника почти не применяется в боях. Они такую тактику взяли на вооружение. Но, это большие потери для них и за одну жизнь нашего воина они отдают сотню, а то и две», - рассказал „Трай“.

Дополнение

12 декабря руководитель пресс-службы 14 бригады НГУ «Червона калина» Николай Коваль заявлял, что идут тяжелые бои за Покровск в Донецкой области. Российские оккупанты уже очень близко подходят к городу.

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска продолжают достигать тактических успехов к югу от Покровска, атакуя слабые места украинцев и пытаясь провести обходной маневр, чтобы непосредственно атаковать Покровск с юга.

11 декабря сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на Покровское направление, где продолжаются жесткие бои. По его словам, для повышения устойчивости обороны приходится принимать нестандартные решения.

12 декабря Сырский заявлял, что в декабре противник в среднем за сутки подтвержденно теряет на Покровском направлении около 400 человек убитыми и ранеными.