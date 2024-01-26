россияне на Запорожье нанесли 58 ударов: атаковали 9 беспилотниками и били из артиллерии и РСЗО

В Запорожской области за минувшие сутки российские войска совершили 58 ударов, в том числе 9 дроновых атак, под вражеским огнем были 14 населенных пунктов, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Оккупанты били по 14 населенным пунктам Запорожской области - зафиксировано 58 ударов - написал Малашко в Telegram.

Детали

По его словам, рашисты осуществили 3 РСЗО-обстрела Темировки и Малой Токмачки. 9 вражеских БПЛА атаковали Работино, Новодаровку, Малую Токмачку и Левадное.

По территории Гуляйполя, Чаривного, Малиновки, Новоданиловки, Щербаков, Степногорска, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел пришлось 46 артобстрелов, добавил он.

"Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов. Без пострадавших", - сообщил Малашко.

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