росіяни на Запоріжжі завдали 58 ударів: атакували 9 безпілотниками і били з артилерії та РСЗВ
Київ • УНН
Російські війська завдали 58 ударів, у тому числі 9 безпілотниками, по 14 населених пунктах Запорізької області.
У Запорізькій області за минулу добу російські війська здійснили 58 ударів, зокрема 9 дронових атак, під ворожим вогнем були 14 населених пунктів, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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З його слів, рашисти здійснили 3 РСЗВ-обстріли Темирівки та Малої Токмачки. 9 ворожих БПЛА атакували Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку й Левадне.
По території Гуляйполя, Чарівного, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 46 артобстрілів, додав він.
"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - повідомив Малашко.
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