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росіяни на Запоріжжі завдали 58 ударів: атакували 9 безпілотниками і били з артилерії та РСЗВ

Київ • УНН

 • 28305 перегляди

Російські війська завдали 58 ударів, у тому числі 9 безпілотниками, по 14 населених пунктах Запорізької області.

У Запорізькій області за минулу добу російські війська здійснили 58 ударів, зокрема 9 дронових атак, під ворожим вогнем були 14 населених пунктів, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Окупанти гатили по 14 населених пунктах Запорізької області - зафіксовано 58 ударів

- написав Малашко у Telegram.

Деталі

З його слів, рашисти здійснили 3 РСЗВ-обстріли Темирівки та Малої Токмачки. 9 ворожих БПЛА атакували Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку й Левадне.

По території Гуляйполя, Чарівного, Малинівки, Новоданилівки, Щербаків, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 46 артобстрілів, додав він.

"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих", - повідомив Малашко.

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