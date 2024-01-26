Очільник МАГАТЕ анонсував візит на Запорізьку АЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що у найближчі два тижні відвідає Запорізьку АЕС. Про це він сказав журналістам після брифінгу для Радбезу ООН 25 січня, пише УНН.

Готуюся повернутися до Запоріжжя, у найближчі 10 днів буду там, потім ще у Києві та росії - сказав Гроссі.

Він зазначив, що очолить майбутню 16-ту ротацію експертів МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Я збираюся очолити ще одну ротацію, це буде 16-та ротація персоналу, тому я відправлюся з кількома експертами, кількість експертів, які там є, повернеться, але найголовніше, що я робитиму, це те, що я говоритиму з керівництвом там, російським керівництвом станції. Я подивлюся, як вирішується питання з водою", - зазначив Гроссі.

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