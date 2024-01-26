Глава МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС
Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси объявил о планах посетить Запорожскую АЭС в Украине в течение следующих двух недель.
По Сумской области армия рф наносила удары четыре раза за ночь: 16 взрывов
Российские войска четыре раза атаковали Сумскую область Украины в течение ночи, используя артиллерию, минометы, БМП и РСЗО, в результате чего произошло 16 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация. Целями обстрелов стали Ворожбянская, Белопольская и Дружбовская громады.
По Херсону россияне ударили баллистикой, по области выпустили 350 снарядов: есть жертва
Российские войска 73 раза обстреляли Херсонскую область, включая ракетный удар по Херсону, в результате чего один человек погиб и один был ранен, сообщил Александр Прокудин, председатель Херсонской областной военной администрации.
Министр образования Норвегии, которая выступала против плагиата подала в отставку: чиновницу поймали на плагиате магистерской
Министр исследований и высшего образования Норвегии Сандра Борх подала в отставку после того, как призналась в плагиате части своей магистерской работы 2014 года. Более 20% ее диссертации было скопировано из других студенческих работ, что привело к тому, что ее должность стала неприемлемой.
В Николаевской области ночью враг обстрелял две громады
Российские войска обстреляли две громады в Николаевской области, но о жертвах не сообщается. Кроме того, в том же регионе была уничтожена российская управляемая ракета Х-59.
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 380 тысяч
Российские оккупанты понесли значительные потери с начала вторжения в Украину: по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, они потеряли около 380 600 человек личного состава и 6265 танков. Также потеряно тысячи единиц другой военной техники.
В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч индюков
Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на ферме в датской Зеландии привела к решению уничтожить 25 000 индюков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Это первое выявление заболевания в Дании в 2024 году.
Самая большая сделка в мире: Арабские Эмираты закупили десятки боевых дронов для своей армии
Эстонская компания Milrem Robotics намерена поставить армии ОАЭ 60 беспилотных боевых наземных систем, что считается крупнейшей робототехнической сделкой в мире. Фирма также возглавит программу по интеграции этих систем в возможности Вооруженных сил ОАЭ.
Украинские полярники показали семью южнополярных поморников с маленьким птенцом
Украинские полярники показали южнополярных поморников с птенцами. Ученые сняли, как один из родителей возвращается в гнездо и берет опеку над птенцом.
Суд ООН сегодня примет решение по иску ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом
Международный суд ООН примет решение по запросу Южной Африки о классификации войны Израиля в Газе как геноцида. Это первый шаг в рассмотрении дела ЮАР, которое Израиль категорически отрицает и просит суд отклонить.