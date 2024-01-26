Глава МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС

Председатель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие две недели посетит Запорожскую АЭС. Об этом он сказал журналистам после брифинга для Совбеза ООН 25 января, пишет УНН.

Готовлюсь вернуться в Запорожье, в ближайшие 10 дней буду там, потом еще в Киеве и россии - сказал Гросси.

Он отметил, что возглавит будущую 16-ю ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Я собираюсь возглавить еще одну ротацию, это будет 16-я ротация персонала, поэтому я отправлюсь с несколькими экспертами, количество экспертов, которые там есть, вернется, но самое главное, что я буду делать, это то, что я буду говорить с руководством там, российским руководством станции. Я посмотрю, как решается вопрос с водой", - отметил Гросси.

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