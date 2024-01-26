Глава МАГАТЭ анонсировал визит на Запорожскую АЭС

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  169197 просмотра

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  169045 просмотра

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  186967 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  165526 просмотра

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  177298 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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По Херсону россияне ударили баллистикой, по области выпустили 350 снарядов: есть жертва

Российские войска 73 раза обстреляли Херсонскую область, включая ракетный удар по Херсону, в результате чего один человек погиб и один был ранен, сообщил Александр Прокудин, председатель Херсонской областной военной администрации.

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Министр исследований и высшего образования Норвегии Сандра Борх подала в отставку после того, как призналась в плагиате части своей магистерской работы 2014 года. Более 20% ее диссертации было скопировано из других студенческих работ, что привело к тому, что ее должность стала неприемлемой.

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Министр образования Норвегии, которая выступала против плагиата подала в отставку: чиновницу поймали на плагиате магистерской

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Российские войска обстреляли две громады в Николаевской области, но о жертвах не сообщается. Кроме того, в том же регионе была уничтожена российская управляемая ракета Х-59.

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В Николаевской области ночью враг обстрелял две громады

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 380 тысяч

Российские оккупанты понесли значительные потери с начала вторжения в Украину: по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, они потеряли около 380 600 человек личного состава и 6265 танков. Также потеряно тысячи единиц другой военной техники.

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Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на ферме в датской Зеландии привела к решению уничтожить 25 000 индюков, чтобы предотвратить дальнейшее распространение. Это первое выявление заболевания в Дании в 2024 году.

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В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч индюков

Самая большая сделка в мире: Арабские Эмираты закупили десятки боевых дронов для своей армии

Эстонская компания Milrem Robotics намерена поставить армии ОАЭ 60 беспилотных боевых наземных систем, что считается крупнейшей робототехнической сделкой в мире. Фирма также возглавит программу по интеграции этих систем в возможности Вооруженных сил ОАЭ.

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Украинские полярники показали семью южнополярных поморников с маленьким птенцом

Украинские полярники показали южнополярных поморников с птенцами. Ученые сняли, как один из родителей возвращается в гнездо и берет опеку над птенцом.

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Суд ООН сегодня примет решение по иску ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом

Международный суд ООН примет решение по запросу Южной Африки о классификации войны Израиля в Газе как геноцида. Это первый шаг в рассмотрении дела ЮАР, которое Израиль категорически отрицает и просит суд отклонить.

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