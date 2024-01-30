россияне на Таврическом направлении снова используют против ВСУ запрещенные боеприпасы - Штупун

Вчера враг на Таврийском направлении применил против бойцов ВСУ боеприпасы с ядовитыми веществами. Вероятно, это были гранаты К-51 с хлорпикрином. Об этом в эфире марафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун, передает УНН.

Враг продолжает нарушать обычаи ведения войны и применять боеприпасы с отравляющими веществами химического происхождения. Вчера было зафиксировано 5 таких сбросов. Это, вероятно, гранаты К-51 с хлорпикрином. Каждый такой случай исследуется отдельно и потом это подается в международные институты - сказал Штупун.

Он рассказал, что гранаты не попали в блиндажи, а бойцы защитились от ядовитого воздействия хлорпикрина благодаря противогазам.

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Хлорпикрин - это бесцветное вещество с резким запахом. При контакте с организмом он вызывает воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, работает как слезоточивый газ. Также хлорпикрин отравляет воду и пищу. В больших количествах может привести к смерти. Кроме того, при столкновении с огнем хлорпикрин может превратиться в боевое химическое вещество фосген.

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Согласно Конвенции о запрещении химического оружия хлорпикрин запрещен для использования в военных целях.

Напомним,

Случаи применения химического оружия со стороны российских военных в 2023 году зафиксированы на Сватовском и Бахмутском направлениях. Сейчас в боевых действиях ссс россии используют новую разработку газовых гранат РГ-Во с использованием хлорацетофенона.

Таким образом, россия продолжает врать о выполнении обязательств в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия 1993 года.

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