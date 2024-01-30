россияне на Таврическом направлении снова используют против ВСУ запрещенные боеприпасы - Штупун
Враг продолжает нарушать обычаи ведения войны и применять боеприпасы с отравляющими веществами химического происхождения. Вчера было зафиксировано 5 таких сбросов.
Европарламент расследует обвинения в связях рф в отношении латвийского евродепутата
Европейский парламент расследует обвинения в связях латвийского депутата Татьяны Жданок с Россией. Это дело обсудят на конференции председателей Европарламента 31 января.
россияне боятся новых диверсий в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления
россия усиливает контрразведку в оккупированном Крыму и Херсоне для защиты мостов и ракетных складов от украинских партизан.
Второй месяц зимы завершаем со стабильной ситуацией в энергетике - Шмыгаль
Украина завершает два зимних месяца со стабильной энергетической ситуацией, несмотря на продолжающиеся российские атаки.
Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города
По данным британской разведки, российские военные самолеты в этом месяце несколько раз случайно сбрасывали бомбы на российскую территорию из-за усталости и недостаточной подготовки воздушных и наземных экипажей. В частности, 27 января российские самолеты сбросили две бомбы на российские деревни, что привело к эвакуации до 150 человек.
В Днепре задержана группа торговцев оружием, которые через мессенджеры предлагали "покупателям" автоматы, гранаты и патроны - Нацполиция
В Днепре правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной торговлей огнестрельного оружия и боеприпасов. Одного из участников группировки задержали при попытке продажи винтовки за 75 тысяч гривен. А всего они продали оружия на сумму 400 тысяч гривен.
Наводил ракеты для массированной атаки 29 декабря: в Днепре задержали российского корректировщика
В Днепре, задержали бывшего боевика "лнр", который сотрудничал с фсб россии для нанесения ракетных ударов по городу. Он предоставил разведданные, которые позволили россии нанести удар по городу 29 декабря.
"єОселя" расширяется: с сегодняшнего дня по программе можно покупать частные дома и таунхаусы
Начиная с 30 января, частные дома и таунхаусы можно приобрести по программе доступного жилья в Украине. Максимальная площадь составляет 62,5 квадратных метров на одного человека, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. Дома должны быть возрастом до 10 лет в крупных городах или до 3 лет в других населенных пунктах, чтобы соответствовать критериям программы.
На сайт Минагрополитики осуществлена кибератака
Во вторник сайт министерства аграрной политики и продовольствия Украины был поврежден в результате кибератаки.
Для восстановления 157 жилых домов, в бюджет Харькова заложено более миллиарда гривен - Терехов
В бюджете Харькова заложено более миллиарда гривен на реконструкцию 157 жилых домов, поврежденных во время войны, сообщил городской голова Игорь Терехов. Город также рассчитывает закупить электробусы на 15 миллионов евро у международных партнеров, проведя тендер до конца 2024 года.