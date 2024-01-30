росіяни на Таврійському напрямку знову використовують проти ЗСУ заборонені боєприпаси - Штупун
Київ • УНН
Ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами хімічного походження. Вчора було зафіксовано 5 таких скидів.
Вчора ворог на Таврійському напрямку застосував проти бійців ЗСУ боєприпаси з отруйними речовинами. Ймовірно, це були гранати К-51 з хлорпікрином. Про це в ефірі марафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.
Ворог продовжує порушувати звичаї ведення війни та застосовувати боєприпаси з отруйними речовинами хімічного походження. Вчора було зафіксовано 5 таких скидів. Це, ймовірно, гранати К-51 з хлорпікрином. Кожен такий випадок досліджується окремо і потім це подається до міжнародних інституцій
Він розповів, що гранати не потрапили у бліндажі, а бійці захистилися від отруйного впливу хлорпікрину завдяки протигазам.
Додатково
Хлорпікрин – це безбарвна речовина з різким запахом. При контакті з організмом він викликає запалення очей, носа, горла, дихальних шляхів, працює як сльозогінний газ. Також хлорпікрин отруює воду та їжу. У великих кількостях може призвести до смерті. Окрім того, при зіткненні з вогнем хлорпікрин може перетворитись на бойову хімічну речовину фосген.
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Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї хлорпікрин заборонений для використання у військових цілях.
Нагадаємо
Випадки застосування хімічної зброї з боку російських військових в 2023 році зафіксовані на Сватівському та Бахмутському напрямках. Зараз у бойових діях зс росії використовують нову розробку газових гранат РГ-Во з використанням хлорацетофенону.
Таким чином, росія продовжує брехати про виконання зобовʼязань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року.
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