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россияне на Покровском направлении получают больше проблем, чем они на то надеялись - спикер ОСУВ "Хортица"

Киев  •  УНН

 • 674 просмотра

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Спикер ОСУВ «Хортица» сообщил об активных боях на Покровском направлении, где враг страдает от украинских FPV-дронов. Населенный пункт Песчаное переходит из рук в руки, время от времени.

На Покровском направлении идут очень активные бои, но в последнее время россияне там получают больше проблем, чем они на то надеялись. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Речь о Покровском направлении, на юго-запад от Покровска, в том числе о Песчаном и о поселке который поблизости. Там идут очень активные бои, но в последнее время там россияне получают больше проблем, чем они на то надеялись,

- сказал Трегубов.

Трегубов напомнил, что об освобождении Песчаного уже сообщалось.

Об освобождении Песчаного уже сообщалось, но следует заметить, что такие населенные пункты именно на том наиболее активном участке, а это по моему мнению сейчас вообще наиболее активный участок фронта, они переходят из рук в руки время от времени. Однако следует отметить, что враг очень активно жалуется на доминирование украинских FPV-дронов, начинают жалуются на ошибки собственных командиров,

- рассказал Трегубов.

Дополнение

14 февраля Президент Владимир Зеленский заявлял, что на Покровском направлении у Сил обороны в последние дни ситуация лучше.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский

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