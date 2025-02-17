россияне на Покровском направлении получают больше проблем, чем они на то надеялись - спикер ОСУВ "Хортица"
Киев • УНН
Спикер ОСУВ «Хортица» сообщил об активных боях на Покровском направлении, где враг страдает от украинских FPV-дронов. Населенный пункт Песчаное переходит из рук в руки, время от времени.
На Покровском направлении идут очень активные бои, но в последнее время россияне там получают больше проблем, чем они на то надеялись. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Речь о Покровском направлении, на юго-запад от Покровска, в том числе о Песчаном и о поселке который поблизости. Там идут очень активные бои, но в последнее время там россияне получают больше проблем, чем они на то надеялись,
Трегубов напомнил, что об освобождении Песчаного уже сообщалось.
Об освобождении Песчаного уже сообщалось, но следует заметить, что такие населенные пункты именно на том наиболее активном участке, а это по моему мнению сейчас вообще наиболее активный участок фронта, они переходят из рук в руки время от времени. Однако следует отметить, что враг очень активно жалуется на доминирование украинских FPV-дронов, начинают жалуются на ошибки собственных командиров,
Дополнение
14 февраля Президент Владимир Зеленский заявлял, что на Покровском направлении у Сил обороны в последние дни ситуация лучше.