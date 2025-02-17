росіяни на Покровському напрямку отримують більше проблем, ніж вони на те сподівалися - речник ОСУВ "Хортиця"

На Покровському напрямку йдуть дуже активні бої, але останнім часом росіяни там отримують більше проблем, ніж вони на те сподівалися. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Мова про Покровський напрямок, на південний захід від Покровська, в тому числі про Піщане і про селище яке поблизу. Там йдуть дуже активні бої, але останнім часом там росіяни отримують більше проблем, ніж вони на те сподівалися,

Трегубов нагадав, що про визволення Піщаного вже повідомлялося.

Про визволення Піщаного вже повідомлялося, але слід зауважити, що такі населені пункти саме на тій найбільш активній ділянці, а це на мою думку зараз взагалі найбільш активна ділянка фронту, вони переходять з рук в руки час від часу. Проте слід зазначити, що ворог дуже активно скаржиться на домінування українських FPV-дронів, починають скаржаться на помилки власних командирів,