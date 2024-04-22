россияне в Херсонской области попали в медицинское и образовательные учреждения, среди раненых есть ребенок - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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beryslavБерислав
khersonХерсон
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  122160 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  197124 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  306400 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  167714 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  129436 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  101128 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102756 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207439 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237283 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233396 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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16 апреля 2024, 09:20  •  440543 просмотра

россияне в Херсонской области попали в медицинское и образовательные учреждения, среди раненых есть ребенок - ОВА

российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, медицинское учреждение, школу, детский сад, автомобили и газопровод, ранив 3 человек, в том числе ребенка.

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россияне в Херсонской области попали в медицинское и образовательные учреждения, среди раненых есть ребенок - ОВА

Враг ночью обстрелял одну из общин Сумщины

российские войска ночью обстреляли Середино-Будскую общину в Сумской области, в результате чего произошел один взрыв.

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Враг ночью обстрелял одну из общин Сумщины

Над Одесской областью утром уничтожен российский беспилотник-разведчик - Силы обороны Юга

Утром в Одесской области был сбит российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Война •   •  20258 просмотра
Над Одесской областью утром уничтожен российский беспилотник-разведчик - Силы обороны Юга

Армия рф убила одного жителя Донетчины, еще шестерых ранила

21 апреля один житель Донетчины погиб и шестеро получили ранения в результате российских обстрелов.

Война •   •  18435 просмотра
Армия рф убила одного жителя Донетчины, еще шестерых ранила

Из-за ракетного удара рф по Харькову пострадал 19-летний гражданский - ОВА

В результате вражеского ракетного обстрела Харькова пострадал 19-летний мирный житель, а около 15 населенных пунктов области подверглись вражеским артиллерийским и минометным обстрелам, в частности Ветеринарное, Гатище, Плетеневка и другие, а в Волчанске в результате обстрела из реактивных систем залпового огня был поврежден дом.

Война •   •  16451 просмотра
Из-за ракетного удара рф по Харькову пострадал 19-летний гражданский - ОВА

россияне ударили по Запорожской области 202 раза, в том числе из авиации

Российские войска совершили 202 обстрела 6 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

Война •   •  15068 просмотра
россияне ударили по Запорожской области 202 раза, в том числе из авиации

Враг ночью атаковал Одесскую область - Кипер

Российские войска атаковали Одесскую область с помощью беспилотников "Шахед" из Крыма, повредив складские здания и сельскохозяйственную технику фермерского хозяйства, но о жертвах не сообщалось.

Война •   •  13932 просмотра
Враг ночью атаковал Одесскую область - Кипер

Бойцы ССО ударом HIMARS уничтожили "Гиацинт-С" на оккупированном Юге

Украинские спецназовцы уничтожили российскую самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С" на оккупированном юге ударом из ПТРК "Гиацинт".

Война •   •  15306 просмотра
Бойцы ССО ударом HIMARS уничтожили "Гиацинт-С" на оккупированном Юге

Повреждена линия электропередачи и ферма: россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Российские обстрелы повредили ферму и линию электропередач в Никополе, но обошлось без жертв.

Общество •   •  16150 просмотра
Повреждена линия электропередачи и ферма: россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Еще плюс 730 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 460 260 человек личного состава и 7236 танков.

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Еще плюс 730 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага