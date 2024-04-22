россияне в Херсонской области попали в медицинское и образовательные учреждения, среди раненых есть ребенок - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, попав в медицинское учреждение, учебное заведение, детский сад, газопровод, ранив 3 человек, в том числе ребенка, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Нововоронцовку, Антоновку и город Херсон. Под вражеским огнем и авиаударами, по его словам, также оказались Казацкое, Берислав и Новоберислав.

российские военные попали, по его данным, в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 3 частных дома.

"Были зафиксированы попадания в медицинское учреждение, учебное заведение, детский сад, частные автомобили и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения, из них - один ребенок", - отметил Прокудин в Telegram.

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