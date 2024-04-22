Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

Ночью, 22 апреля, российские оккупанты атаковали Украину, применив 7 беспилотников типа "шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 5 ударных вражеских дронов были уничтожены. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 22 апреля противник атаковал:

7-ю ударными БпЛА типа "шахед" с мыса Чауда в Крыму

тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донецкой области.

В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных БпЛА, а около 7.00 утра уничтожено БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Все беспилотники сбиты в Одесской области.

По данным Сил обороны юга, в Одесской области есть и попадания.

Вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника. Люди не пострадали.

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