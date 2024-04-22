Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
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Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  114151 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  189500 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  287426 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  165743 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128880 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100723 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102519 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207328 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237186 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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16 апреля 2024, 16:44  •  233327 просмотра

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16 апреля 2024, 09:20  •  429759 просмотра

Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

5 из 7 беспилотников "Шахид" были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны во время российской атаки на Украину в ночь на 22 апреля, а некоторые беспилотники попали в фермерское хозяйство, повредив здания и технику.

Война •   •  10420 просмотра
Ночью ПВО уничтожила 5 из 7 шахедов, есть попадания в Одесской области

На фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 85 боевых столкновений на различных участках фронта, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 45 авиаударов и 71 удар из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  10571 просмотра
На фронте произошло 85 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по живой силе и технике противника, силы противовоздушной обороны уничтожили 2 управляемые ракеты, а ракетные войска нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника и пункту управления БПЛА.

Война •   •  11300 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу - Генштаб

США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

Соединенные Штаты и Филиппины начали ежегодные военные учения "Баликатан 2024" с участием 16 000 военнослужащих, которые отрабатывают тактику информационной войны, морской безопасности и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны на фоне роста напряженности в регионе.

Война •   •  14562 просмотра
США и Филиппины начали учения с участием 16 тыс. военнослужащих

В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

В первом квартале 2024 года Германия значительно увеличила военную помощь Украине, выдав разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро, из которых 74% ушло в Украину.

Война •   •  13787 просмотра
В 2024 году Германия увеличила военные поставки Украине

22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

В Международный день Матери-Земли по всему миру проводятся мероприятия, направленные на решение экологических проблем и чествование удивительного богатства планеты. Одним из символов события является Колокол Мира, олицетворяющий единство между всеми народами нашей планеты.

УНН Lite •   •  21362 просмотра
22 апреля: Международный день Матери-Земли, у иудеев начинается Песах

Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

Представительница республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала спикера Палаты представителей Майка Джонсона уйти в отставку, обвинив его в предательстве республиканских избирателей, одобрив новую помощь Украине, и пригрозила принудительным голосованием за его отставку, если он не уйдет в отставку добровольно.

Война •   •  17991 просмотра
Республиканцы угрожают Джонсону отставкой - CNN

"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

Если Украина потерпит поражение, Путин начнет войну против стран Балтии и других бывших советских республик, чтобы восстановить советское влияние, предупреждает Зеленский.

Война •   •  10828 просмотра
"Путин пойдет войной на страны Балтии, если Украина не выстоит", - Зеленский

Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

Хакеры похитили около 19 000 технических файлов Volkswagen за 5 лет с 2010 по 2015 год, включая данные о двигателях внутреннего сгорания, коробках передач, электромобилях и аккумуляторах.

Криминал и ЧП •   •  15181 просмотра
Хакеры годами воровали технические данные у Volkswagen

На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков

Из-за сбоя в работе польской таможенной службы на украинско-польской границе замедлилось движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу, что повлекло проблемы с регистрацией и таможенным оформлением грузовых транспортных средств.

Экономика •   •  16221 просмотра
На границе с Польшей проблемы с оформлением грузовиков