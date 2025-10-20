россияне массированно атаковали Павлоградский район на Днепропетровщине: пострадали 16 человек
Киев • УНН
российские войска атаковали Павлоградский район ракетами и беспилотниками, 16 человек пострадали, 15 госпитализированы. Также обстреляна Никопольщина артиллерией и дронами, повреждены агрофирма и жилые дома.
В Днепропетровской области продолжаются масштабные обстрелы со стороны российских войск. Начальник ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что враг нанес удар по Павлоградскому району, использовав ракеты и беспилотники, есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры, пишет УНН.
Детали
В результате атак в Павлограде пострадали 16 человек, 15 из них госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные – в среднем. Поврежден инфраструктурный объект, произошло возгорание. Беспилотник агрессора также атаковал Вербковскую общину, где возник пожар.
В Никопольском районе российская армия применила артиллерию и FPV-дроны. Попадания зафиксированы в самом Никополе, а также в Покровской и Мировской общинах. Повреждены агрофирма, многоэтажный дом, два частных дома и два хозяйственных помещения, газопровод и линии электропередач.
Местные службы продолжают ликвидировать последствия атак, обеспечивая безопасность и помощь пострадавшим.
