росіяни масовано атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині: постраждали 16 людей
Київ • УНН
російські війська атакували Павлоградський район ракетами та безпілотниками, 16 осіб постраждали, 15 госпіталізовано. Також обстріляно Нікопольщину артилерією та дронами, пошкоджено агрофірму та житлові будинки.
На Дніпропетровщині тривають масштабні обстріли з боку російських військ. Начальник ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що ворог завдав удару по Павлоградському району, використавши ракети та безпілотники, є постраждалі та руйнування інфраструктури, пише УНН.
Деталі
Внаслідок атак у Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них госпіталізовані, четверо перебувають у тяжкому стані, решта – у середньому. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, сталося займання. Безпілотник агресора також атакував Вербківську громаду, де виникла пожежа.
На Нікопольщині російська армія застосувала артилерію та FPV-дрони. Влучення зафіксовані в самому Нікополі, а також у Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджено агрофірму, багатоповерховий будинок, два приватні будинки та два господарські приміщення, газогін і лінії електропередач.
Місцеві служби продовжують ліквідовувати наслідки атак, забезпечуючи безпеку та допомогу постраждалим.
