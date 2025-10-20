росіяни масовано атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині: постраждали 16 людей

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 6532 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 13368 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 17711 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 27578 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 57810 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 28712 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 29600 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11210 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25852 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26400 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.2м/с
84%
750мм
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 24190 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41671 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 12134 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 19003 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 16541 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 5970 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 57809 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 41835 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 114742 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 80909 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Одеса
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 2624 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 64271 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 63140 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 82424 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 80275 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
Фільм
Гриби

росіяни масовано атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині: постраждали 16 людей

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

російські війська атакували Павлоградський район ракетами та безпілотниками, 16 осіб постраждали, 15 госпіталізовано. Також обстріляно Нікопольщину артилерією та дронами, пошкоджено агрофірму та житлові будинки.

росіяни масовано атакували Павлоградський район на Дніпропетровщині: постраждали 16 людей

На Дніпропетровщині тривають масштабні обстріли з боку російських військ. Начальник ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що ворог завдав удару по Павлоградському району, використавши ракети та безпілотники, є постраждалі та руйнування інфраструктури, пише УНН.

Деталі

Внаслідок атак у Павлограді постраждали 16 людей, 15 з них госпіталізовані, четверо перебувають у тяжкому стані, решта – у середньому. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт, сталося займання. Безпілотник агресора також атакував Вербківську громаду, де виникла пожежа.

На Нікопольщині російська армія застосувала артилерію та FPV-дрони. Влучення зафіксовані в самому Нікополі, а також у Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджено агрофірму, багатоповерховий будинок, два приватні будинки та два господарські приміщення, газогін і лінії електропередач.

Місцеві служби продовжують ліквідовувати наслідки атак, забезпечуючи безпеку та допомогу постраждалим.

Найбільше боїв припало на чверть напрямків: зведення від Генштабу20.10.25, 17:42 • 1796 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Дніпропетровська область
Павлоград