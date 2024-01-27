Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь и Марганецкую громаду

В ночь на 27 января армия РФ ударила по Никополю и Марганецкой общине. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его данным последствия атак выясняются. Погибших и раненых нет.

Этой ночью агрессор целился по Никопольщине. Сначала из тяжелой артиллерии ударил по самому Никополю. Затем - прилетало по Марганцу. Погибших и пострадавших нет говорится в сообщении.

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