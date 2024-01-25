Армейцы рф обстреляли Никопольский район: повреждены шесть домов и коммуникации

Никопольский район Днепропетровской области в очередной раз обстреляли российские военные. Захватчики выпустили более десятка снарядов. Из-за чего повреждены шесть частных домов. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Сегодня утро было громким для Марганецкой громады, что на Никопольщине. А уже после обеда прилетало в райцентр. Оккупанты били из тяжелой артиллерии. В целом выпустили более десятка снарядов. Повреждены 6 частных домов. - уточнил Лысак.

Детали

По данным главы ОВА перебита из-за вражеских атак и линия электропередач и газопровод.

Отмечается, что обстрелы прошли без человеческих потерь.

В других районах области день прошел без обстрелов.

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Напомним

Накануне российские войска трижды за ночь обстреляли Никополь и близлежащие населенные пункты, нанеся ущерб образовательному и медицинскому учреждениям. О пострадавших не сообщалось.