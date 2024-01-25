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Армійці рф обстріляли Нікопольський район: пошкоджені шість будинків та комунікації

Армійці рф обстріляли Нікопольський район: пошкоджені шість будинків та комунікації

Київ • УНН

 • 26168 перегляди

Російські війська знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши шість приватних будинків, перебивши лінії електропередач та газопровід. Незважаючи на масовані артилерійські обстріли, постраждалих немає.

Нікопольский район, що на Дніпропетровщині вкотре обстріляли російські військові. Загарбники випустили понад десяток снарядів. Через що пошкоджені шість приватних будинків. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Сьогодні ранок був гучним для Марганецької громади, що на Нікопольщині. А вже пообіді прилітало у райцентр. Окупанти гатили з важкої артилерії. Загалом випустили більш ніж десяток снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків.

– поточнив Лисак.

Деталі

За даними голови ОВА перебита через ворожі атаки й лінія електропередач і газогін.

Зазначається, що обстріли минули без людських втрат.

В інших районах області день пройшов без обстрілів.

Росіяни обстріляли село на Донеччині: три житлові будинки знищені, ще десять пошкоджені – ДСНС25.01.24, 17:40 • 26232 перегляди

Нагадаємо

Напередодні російські війська тричі за ніч обстріляли Нікополь та прилеглі населені пункти, завдавши шкоди освітньому та медичному закладам. Про постраждалих не повідомлялось.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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