Армійці рф обстріляли Нікопольський район: пошкоджені шість будинків та комунікації

Нікопольский район, що на Дніпропетровщині вкотре обстріляли російські військові. Загарбники випустили понад десяток снарядів. Через що пошкоджені шість приватних будинків. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Сьогодні ранок був гучним для Марганецької громади, що на Нікопольщині. А вже пообіді прилітало у райцентр. Окупанти гатили з важкої артилерії. Загалом випустили більш ніж десяток снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків. – поточнив Лисак.

Деталі

За даними голови ОВА перебита через ворожі атаки й лінія електропередач і газогін.

Зазначається, що обстріли минули без людських втрат.

В інших районах області день пройшов без обстрілів.

Росіяни обстріляли село на Донеччині: три житлові будинки знищені, ще десять пошкоджені – ДСНС

Нагадаємо

Напередодні російські війська тричі за ніч обстріляли Нікополь та прилеглі населені пункти, завдавши шкоди освітньому та медичному закладам. Про постраждалих не повідомлялось.