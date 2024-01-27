Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду
Київ • УНН
Російські війська обстріляли українські міста Нікополь та Марганець з важкої артилерії в ніч на 27 січня. Про жертви не повідомляється, але збитки все ще оцінюються.
У ніч на 27 січня армія РФ вдарила по Нікополю та Марганецькій громаді. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його даними наслідки атак з`ясовують. Загиблих і поранених немає.
Цієї ночі агресор цілив по Нікопольщині. Спершу з важкої артилерії вдарив по самому Нікополю. Потім – прилітало по Марганцю. Загиблих та постраждалих немає
Армійці рф обстріляли Нікопольський район: пошкоджені шість будинків та комунікації25.01.24, 18:49 • 26168 переглядiв