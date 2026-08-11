россияне «героически» захватили безлюдное село в Харьковской области, которое сняли с учёта ещё в 1997 году
Киев • УНН
российское Минобороны заявило об установлении контроля над Щербаковкой в Харьковской области. Село сняли с учёта ещё в 1997 году из-за депопуляции.
Министерство обороны России 11 августа заявило якобы об установлении контроля над селом Щербаковка в Харьковской области, которое перестало существовать как населённый пункт ещё в конце 1990-х годов. Об этом сообщила ASTRA, пишет УНН.
Детали
В российском Минобороны заявили, что подразделения группировки "Север" установили контроль над Щербаковкой. В то же время украинский проект DeepState не фиксировал продвижения российских войск на территории бывшего села.
Щербаковка располагалась в Дергачёвском районе Харьковской области. Из-за депопуляции населённый пункт опустел, после чего в 1997 году его сняли с учёта.
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