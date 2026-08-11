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The Washington Post
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роспропаганда распространяет фейк о попадании технологий Patriot из Украины на «чёрный рынок»

Киев • УНН

 • 402 просмотра

российская пропаганда активно распространяет фейк о том, что технологии Patriot из Украины могут попасть на чёрный рынок. За сутки зафиксировано около 200 таких публикаций.

роспропаганда распространяет фейк о попадании технологий Patriot из Украины на «чёрный рынок»

Российская пропаганда активно распространяет фейк о том, что технологии систем Patriot, переданные Украине, могут оказаться на «чёрном рынке». За сутки этот нарратив появился почти в 200 публикациях. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi), пишет УНН.

В течение 10 августа около 130 ресурсов, задействованных в иностранных информационных манипуляциях и вмешательствах (FIMI), распространили почти 4 тысячи материалов с упоминаниями об Украине

- говорится в сообщении.

Активнее всего продвигался нарратив о якобы существующем страхе США, что переданные Украине технологии Patriot окажутся на «чёрном рынке» — Центр стратегических коммуникаций зафиксировал около 200 публикаций.

Так пропаганда пытается подорвать доверие к Украине и поставить под сомнение её способность защищать военные технологии

- говорится в публикации.

Ещё около 70 публикаций продвигали тезис о том, что политика США в отношении Украины якобы противоречит стремлению к миру.

Поддержку Украины оружием и разведданными российская пропаганда выдаёт за доказательство того, что Запад якобы заинтересован в продолжении войны.

Цель этих нарративов — дискредитировать Украину и США, подорвать доверие между союзниками и поставить под сомнение дальнейшую западную поддержку Киева

- резюмировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В США опасаются передавать Украине технологию Patriot из-за возможного её попадания в РФ 11.08.26, 09:57 • 1716 просмотров

Ольга Розгон

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российская пропаганда
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