роспропаганда распространяет фейк о попадании технологий Patriot из Украины на «чёрный рынок»
Киев • УНН
российская пропаганда активно распространяет фейк о том, что технологии Patriot из Украины могут попасть на чёрный рынок. За сутки зафиксировано около 200 таких публикаций.
Российская пропаганда активно распространяет фейк о том, что технологии систем Patriot, переданные Украине, могут оказаться на «чёрном рынке». За сутки этот нарратив появился почти в 200 публикациях. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi), пишет УНН.
В течение 10 августа около 130 ресурсов, задействованных в иностранных информационных манипуляциях и вмешательствах (FIMI), распространили почти 4 тысячи материалов с упоминаниями об Украине
Активнее всего продвигался нарратив о якобы существующем страхе США, что переданные Украине технологии Patriot окажутся на «чёрном рынке» — Центр стратегических коммуникаций зафиксировал около 200 публикаций.
Так пропаганда пытается подорвать доверие к Украине и поставить под сомнение её способность защищать военные технологии
Ещё около 70 публикаций продвигали тезис о том, что политика США в отношении Украины якобы противоречит стремлению к миру.
Поддержку Украины оружием и разведданными российская пропаганда выдаёт за доказательство того, что Запад якобы заинтересован в продолжении войны.
Цель этих нарративов — дискредитировать Украину и США, подорвать доверие между союзниками и поставить под сомнение дальнейшую западную поддержку Киева
В США опасаются передавать Украине технологию Patriot из-за возможного её попадания в РФ 11.08.26, 09:57 • 1716 просмотров