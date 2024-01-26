россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду, обошлось без жертв - Днепропетровская ОВА

Российские захватчики дважды в течение пятницы обстреляли из артиллерии Марганецкую громаду. Об этом написал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Снова грохот вражеской артиллерии. Днем захватчики дважды обстреляли Марганецкую громаду Никопольского района. - сообщил Лысак.

Детали

Согласно информации главы ОВА оккупанты выпустили десяток снарядов по одному из сел Марганецкой громады. Людей, к счастью, не задело.

"Прошу - реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Будьте в безопасном месте. Это важно - не относиться легкомысленно к своей жизни", - призвал Лысак.

На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках

Напомним

Накануне армейцы рф атаковали дронами-камикадзе Днепровский и Никопольский районы. Из-за атаки изуродованы 5 частных домов, гараж и гражданская машина.