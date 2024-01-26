россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду, обошлось без жертв - Днепропетровская ОВА
Община Марганца Никопольского района была дважды обстреляна российскими войсками. Несмотря на десяток выпущенных снарядов, человеческих жертв нет.
Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова
После мощного обстрела Харькова 23 января известный кот Степан попал в больницу из-за стресса. Сейчас он выздоравливает под профессиональным уходом, получает ежедневные процедуры и лекарства.
В россии объявили в розыск известного писателя Бориса Акунина
российский писатель Борис Акунин был объявлен в розыск министерством внутренних дел рф. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.
В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине
Посольство Королевства Дания открыло офис в Николаеве и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот шаг историческим событием.
Минобороны выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен против "Львовского арсенала"
Министерство обороны Украины выиграло суд против ООО "Львовский арсенал", взыскав более 1,5 миллиарда гривен. Сейчас продолжаются судебные процессы по дополнительному взысканию еще 163 млн грн, а на активы предприятия наложен арест.
Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы
российская армия атакует Херсон, в городе слышны взрывы. Жителям посоветовали искать безопасного места и избегать окон.
МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X
Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter). Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.
Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена начать переговоры о подписании гарантий безопасности с Украиной. Обе страны также будут координировать шаги к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.
путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян
президент рф владимир путин заявил, что в конфликте против Украины задействовано более 600 000 военных на фронте боевых действий протяженностью более двух тысяч километров.
На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко
Киевские власти планируют этим летом открыть сквер в честь Голды Меир, основательницы Израиля, которая родилась в Киеве. Сквер будет обустроен с помощью украинских и международных благотворительных организаций.