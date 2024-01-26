россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду, обошлось без жертв - Днепропетровская ОВА

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  156746 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  183060 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  179281 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  192851 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  196744 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  168389 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155897 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду, обошлось без жертв - Днепропетровская ОВА

Община Марганца Никопольского района была дважды обстреляна российскими войсками. Несмотря на десяток выпущенных снарядов, человеческих жертв нет.

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россияне дважды обстреляли Марганецкую громаду, обошлось без жертв - Днепропетровская ОВА

Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова

После мощного обстрела Харькова 23 января известный кот Степан попал в больницу из-за стресса. Сейчас он выздоравливает под профессиональным уходом, получает ежедневные процедуры и лекарства.

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Кот Степан попал в больницу после ужасного обстрела Харькова

В россии объявили в розыск известного писателя Бориса Акунина

российский писатель Борис Акунин был объявлен в розыск министерством внутренних дел рф. Его обвиняют в распространении "фейков" о российской армии.

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В россии объявили в розыск известного писателя Бориса Акунина

В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине

Посольство Королевства Дания открыло офис в Николаеве и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал этот шаг историческим событием.

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В Николаеве заработала канцелярия посольства Дании в Украине

Минобороны выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен против "Львовского арсенала"

Министерство обороны Украины выиграло суд против ООО "Львовский арсенал", взыскав более 1,5 миллиарда гривен. Сейчас продолжаются судебные процессы по дополнительному взысканию еще 163 млн грн, а на активы предприятия наложен арест.

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Минобороны выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен против "Львовского арсенала"

Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

российская армия атакует Херсон, в городе слышны взрывы. Жителям посоветовали искать безопасного места и избегать окон.

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Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X

Министерство иностранных дел Германии и правительство Франции разоблачили скоординированную российскую дезинформационную кампанию, которая распространила более миллиона ложных сообщений через фейковые аккаунты в X (Twitter). Операция имеет целью подорвать поддержку Украины, распространяя нарратив о том, что помощь Украине пренебрегает местными гражданами.

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МИД Германии разоблачил российскую дезинформационную кампанию в сети X

Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Дания намерена начать переговоры о подписании гарантий безопасности с Украиной. Обе страны также будут координировать шаги к предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

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Дания объявила о готовности начать переговоры по подписанию гарантий безопасности - Кулеба

путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян

президент рф владимир путин заявил, что в конфликте против Украины задействовано более 600 000 военных на фронте боевых действий протяженностью более двух тысяч километров.

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путин заявил, что против Украины воюет более 600 тысяч россиян

На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко

Киевские власти планируют этим летом открыть сквер в честь Голды Меир, основательницы Израиля, которая родилась в Киеве. Сквер будет обустроен с помощью украинских и международных благотворительных организаций.

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На киевском Подоле летом откроют сквер имени Голды Меир - Кличко