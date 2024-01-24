Російські дрони атакували Дніпропетровщину: пошкоджені сільгосппідприємства та житлові будинки

Армійці рф атакували дронами-камікадзе Дніпровський та Нікопольський райони. Пошкоджені місцеві сільгосппідприємства, зачепило й приватний сектор. Про ситуацію в регіоні розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Гучно сьогодні було не лише у Дніпровському районі, а й у Нікопольському. По райцентру росіяни били з артилерії. Мирівську та Марганецьку громади атакували дронами-камікадзе. Пошкодження є на двох сільгосппідприємствах.