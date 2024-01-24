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Російські дрони атакували Дніпропетровщину: пошкоджені сільгосппідприємства та житлові будинки

Російські дрони атакували Дніпропетровщину: пошкоджені сільгосппідприємства та житлові будинки

Київ • УНН

 • 106498 перегляди

Російські військові атакували Дніпровський та Нікопольський райони України за допомогою безпілотників-камікадзе, пошкодивши сільськогосподарські підприємства та житлові будинки. Повідомлень про жертви не надходило.

Армійці рф атакували дронами-камікадзе Дніпровський та Нікопольський райони. Пошкоджені місцеві сільгосппідприємства, зачепило й приватний сектор. Про ситуацію в регіоні розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Гучно сьогодні було не лише у Дніпровському районі, а й у Нікопольському. По райцентру росіяни били з артилерії. Мирівську та Марганецьку громади атакували дронами-камікадзе. Пошкодження є на двох сільгосппідприємствах.

– повідомив Лисак.

Деталі

Згідно з інформацією голови Дніпропетровської ОВА у регіоні через атаку дронами понівечені 5 приватних будинків, гараж та цивільна автівка.

Крім того, ворожими обстрілами зачепило газогін та лінію електропередач.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

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