Російські дрони атакували Дніпропетровщину: пошкоджені сільгосппідприємства та житлові будинки
Київ • УНН
Російські військові атакували Дніпровський та Нікопольський райони України за допомогою безпілотників-камікадзе, пошкодивши сільськогосподарські підприємства та житлові будинки. Повідомлень про жертви не надходило.
Армійці рф атакували дронами-камікадзе Дніпровський та Нікопольський райони. Пошкоджені місцеві сільгосппідприємства, зачепило й приватний сектор. Про ситуацію в регіоні розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Гучно сьогодні було не лише у Дніпровському районі, а й у Нікопольському. По райцентру росіяни били з артилерії. Мирівську та Марганецьку громади атакували дронами-камікадзе. Пошкодження є на двох сільгосппідприємствах.
Деталі
Згідно з інформацією голови Дніпропетровської ОВА у регіоні через атаку дронами понівечені 5 приватних будинків, гараж та цивільна автівка.
Крім того, ворожими обстрілами зачепило газогін та лінію електропередач.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
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