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Ворожа атака на Павлоградський район Дніпропетровщини: загинула жінка, збито одну ракету рф

Київ • УНН

 • 24009 перегляди

43-річна жінка загинула внаслідок масованого ракетного обстрілу російськими військами міста Павлоград Дніпропетровської області. Під час обстрілу українським військовим вдалося збити ворожу ракету.

У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок масованої ракетної атаки російських військ сьогодні вранці загинула жінка 43 років, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Внаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка . Їй було 43 роки. Співчуття рідним…

- написав Лисак у Telegram.

За його словами, внаслідок атаки на місто пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок. 

Доповнення

Також голова ОВА повідомив, що під час атаки рф Сили оборони збили російську ракету у Павлоградському районі. 

"У Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі", - заявив Лисак. 

Раніше повідомлялось про одну загиблу людину та ще одну поранену внаслідок удару рф по Павлограду.

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