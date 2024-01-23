Ворожа атака на Павлоградський район Дніпропетровщини: загинула жінка, збито одну ракету рф
Київ • УНН
43-річна жінка загинула внаслідок масованого ракетного обстрілу російськими військами міста Павлоград Дніпропетровської області. Під час обстрілу українським військовим вдалося збити ворожу ракету.
У Павлограді Дніпропетровської області внаслідок масованої ракетної атаки російських військ сьогодні вранці загинула жінка 43 років, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Внаслідок російської атаки в одному зі скверів Павлограда загинула жінка . Їй було 43 роки. Співчуття рідним…
За його словами, внаслідок атаки на місто пошкоджені інфраструктура, дві школи та 8 багатоповерхівок.
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Також голова ОВА повідомив, що під час атаки рф Сили оборони збили російську ракету у Павлоградському районі.
"У Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Уламки понівечили приватні будинки та сонячні панелі", - заявив Лисак.
Раніше повідомлялось про одну загиблу людину та ще одну поранену внаслідок удару рф по Павлограду.