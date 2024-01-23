Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф
Киев • УНН
43-летняя женщина погибла в результате массированного ракетного обстрела российскими войсками города Павлоград Днепропетровской области. Во время обстрела украинским военным удалось сбить вражескую ракету.
В Павлограде Днепропетровской области в результате массированной ракетной атаки российских войск сегодня утром погибла женщина 43 лет, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года. Соболезнования родным..
По его словам, в результате атаки на город повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.
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Также председатель ОВА сообщил, что во время атаки рф Силы обороны сбили российскую ракету в Павлоградском районе.
"В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки изуродовали частные дома и солнечные панели", - заявил Лысак.
Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и еще одном раненом в результате удара рф по Павлограду.
Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф
43-летняя женщина погибла в результате массированного ракетного обстрела российскими войсками города Павлоград Днепропетровской области. Во время обстрела украинским военным удалось сбить вражескую ракету.
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