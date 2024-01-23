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Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф

Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 09:20  •  13796 просмотра

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43-летняя женщина погибла в результате массированного ракетного обстрела российскими войсками города Павлоград Днепропетровской области. Во время обстрела украинским военным удалось сбить вражескую ракету.

В Павлограде Днепропетровской области в результате массированной ракетной атаки российских войск сегодня утром погибла женщина 43 лет, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года. Соболезнования родным..

- написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате атаки на город повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек. 

Дополнение

Также председатель ОВА сообщил, что во время атаки рф Силы обороны сбили российскую ракету в Павлоградском районе. 

"В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки изуродовали частные дома и солнечные панели", - заявил Лысак. 

Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и еще одном раненом в результате удара рф по Павлограду.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Ворожа атака на Павлоградський район Дніпропетровщини: загинула жінка, збито одну ракету рф
Enemy attack on Pavlohrad district of Dnipropetrovs'k region: a woman was killed, one Russian missile was shot down
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Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф

43-летняя женщина погибла в результате массированного ракетного обстрела российскими войсками города Павлоград Днепропетровской области. Во время обстрела украинским военным удалось сбить вражескую ракету.

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