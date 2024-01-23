Вражеская атака на Павлоградский район Днепропетровщины: погибла женщина, сбита одна ракета рф

В Павлограде Днепропетровской области в результате массированной ракетной атаки российских войск сегодня утром погибла женщина 43 лет, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В результате российской атаки в одном из скверов Павлограда погибла женщина. Ей было 43 года. Соболезнования родным.. - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате атаки на город повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

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Также председатель ОВА сообщил, что во время атаки рф Силы обороны сбили российскую ракету в Павлоградском районе.

"В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки изуродовали частные дома и солнечные панели", - заявил Лысак.

Ранее сообщалось об одном погибшем человеке и еще одном раненом в результате удара рф по Павлограду.