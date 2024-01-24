Российские дроны атаковали Днепропетровскую область: повреждены сельхозпредприятия и жилые дома
Киев • УНН
Российские военные атаковали Днепропетровский и Никопольский районы Украины с помощью беспилотников-камикадзе, повредив сельскохозяйственные предприятия и жилые дома. Сообщений о жертвах не поступало.
Армейцы рф атаковали дронами-камикадзе Днепропетровский и Никопольский районы. Повреждены местные сельхозпредприятия, задело и частный сектор. О ситуации в регионе рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Громко сегодня было не только в Днепровском районе, но и в Никопольском. По райцентру россияне били из артиллерии. Мировскую и Марганецкую громады атаковали дронами-камикадзе. Повреждения есть на двух сельхозпредприятиях.
Детали
Согласно информации председателя Днепропетровской ОВА в регионе из-за атаки дронами изуродованы 5 частных домов, гараж и гражданская машина.
Кроме того, вражескими обстрелами задело газопровод и линию электропередач.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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