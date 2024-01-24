Российские дроны атаковали Днепропетровскую область: повреждены сельхозпредприятия и жилые дома

Армейцы рф атаковали дронами-камикадзе Днепропетровский и Никопольский районы. Повреждены местные сельхозпредприятия, задело и частный сектор. О ситуации в регионе рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Громко сегодня было не только в Днепровском районе, но и в Никопольском. По райцентру россияне били из артиллерии. Мировскую и Марганецкую громады атаковали дронами-камикадзе. Повреждения есть на двух сельхозпредприятиях. - сообщил Лысак.

Детали

Согласно информации председателя Днепропетровской ОВА в регионе из-за атаки дронами изуродованы 5 частных домов, гараж и гражданская машина.

Кроме того, вражескими обстрелами задело газопровод и линию электропередач.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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