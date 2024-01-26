росіяни двічі обстріляли Марганецьку громаду, минулось без жертв – Дніпропетровська ОВА
Київ • УНН
Громада Марганця Нікопольського району була двічі обстріляна російськими військами. Незважаючи на десяток випущених снарядів, людських жертв немає.
Російські загарбники двічі впродовж п’ятниці обстріляли з артилерії Марганецьку громаду. Про це написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Знову гуркіт ворожої артилерії. Вдень загарбники двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.
Деталі
Згідно з інформацією очільника ОВА окупанти випустили десяток снарядів по одному з сіл Марганецької громади. Людей, на щастя, не зачепило.
"Прошу – реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Будьте в безпечному місці. Це важливо – не ставитися легковажно до свого життя", – закликав Лисак.
На Дніпропетровщині викрито 17 учасників "Білого братерства", які заробляли 50 млн грн в рік на наркотиках26.01.24, 17:15 • 23023 перегляди
Нагадаємо
Напередодні армійці рф атакували дронами-камікадзе Дніпровський та Нікопольський райони. Через атаку понівечені 5 приватних будинків, гараж та цивільна автівка.