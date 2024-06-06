россияне бьют по Часовому Яру термобарическими боеприпасами, которые выжигают все - Волошин

Российские оккупанты применяют по городу Часов Яр в Донецкой области реактиве системы залпового огня с термобарическими боеприпасами, которые уничтожают и выжигают все на своем пути. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, подтверждает ли он переброску российских термобарических ракетных систем залпового огня в сторону Часового Яра, Волошин ответил: "Подтверждать, опровергать не буду. Информация имеет место на жизнь, что враг применяет по городу Часов Яр реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами. Это такие боеприпасы, которые уничтожают и выжигают все на своем пути. Они принуждают к тому, что нашим защитникам не будет там, где защищаться".

Кроме того, он сообщил, что россияне постоянно обстреливают Часовояровское направление и не оставляют попыток продвинуться там.

"Только за прошедшую неделю вражеская армия провела 8 350 обстрелов позиций наших защитников на том направлении из разных видов вооружения. А на город Часов Яр на прошлой неделе пришлось 2 300 обстрелов из разных видов вооружения", - рассказал Волошин.

Он подчеркнул, что Силы обороны контролируют Часов Яр, враг под надежным огневым контролем.

"Он (враг – ред.) пытается время от времени заходить, подходить к кварталу "Новый" и микрорайону "Канал", атакующие действия проводит. Однако, наши Силы обороны применяют по нему все виды вооружения и не дают врагу приближаться", - отметил Волошин.

Дополнение

Forbes сообщало, что россияне перебросили термобарические реактивные установки в сторону Часового Яра.

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