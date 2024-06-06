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росіяни б'ють по Часовому Яру термобаричними боєприпасами, які випалюють все - Волошин

росіяни б'ють по Часовому Яру термобаричними боєприпасами, які випалюють все - Волошин

Київ • УНН

 • 23019 перегляди

Російські загарбники використовують термобаричні боєприпаси, які знищують і спалюють все на своєму шляху, в районі міста Часів Яр в Донецькій області, але українські війська контролюють місто.

Російські окупанти застосовують по місту Часів Яр на Донеччині реактиві системи залпового вогню із термобаричними боєприпасами, які знищують та випалюють все на своєму шляху. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи він підтверджує перекидання російських термобаричних ракетних систем залпового вогню в бік Часового Яру, Волошин відповів: "Підтверджувати, чи спростовувати не буду. Інформація має місце на життя, що ворог застосовує по місту Часів Яр реактиві системи залпового вогню із термобаричними боєприпасами. Це такі боєприпаси, які знищують та випалюють все на своєму шляху. Вони примушують до того, що нашим захисникам не буде там, де захищатися".

Окрім того, він повідомив, що росіяни постійно обстрілюють Часовоярівський напрямок й не полишають спроб просунутися там.

"Лише за минулий тиждень ворожа армія провела 8 350 обстрілів позицій наших захисників на тому напрямку із різних видів озброєння. А на місто Часів Яр минулого тижня припало 2 300 обстрілів з різних видів озброєння", - розповів Волошин.

Він наголосив, що Сили оборони контролюють Часів Яр, ворог під надійним вогневим контролем.

"Він (ворог – ред.)  намагається час від часу заходити, підходити до кварталу "Новий" та мікрорайону "Канал", атакуючі дії проводить. Однак, наші Сили оборони застосовують по ньому всі види озброєння і не дають ворогу наближатися", - зазначив Волошин.

Доповнення

Forbes повідомляло, що росіяни перекинули термобаричні реактивні установки у бік Часового Яру.

Окупанти не відмовляються від намірів захопити Часів Яр - Генштаб18.05.24, 14:37 • 31688 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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