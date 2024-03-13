россияне били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: есть погибшие и раненые - ОВА

российские войска ночью и утром осуществили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 64 взрыва. В результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 разрушены, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 64 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская, Тростянецкая, Великописаревская, Шалыгинская, Глуховская, Середино-Будская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Сумская община: в результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" (1 взрыв) в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 - разрушены. по предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется).

Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости. Последствия авиационного удара уточняются.

Великописаревская община: осуществлены авиаудары - сброс авиационных бомб КАБ (5 взрывов) и артобстрелы (32 взрыва). Также состоялась атака 2-х FPV дронов и обстрел с вертолета - пуск 8 НАР (8 взрывов).

Тростянецкая громада: зафиксированы авиаудары КАБ (3 взрыва).

Юнаковская община: враг бил из САУ (3 взрыва). Также произошел сброс с БпЛА взрывного предмета ВОГ (1 взрыв).

Середино-Будская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

Глуховская громада: осуществлен минометный обстрел (3 взрыва). Шалыгинская громада: враг бил из минометов (5 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).

Напомним

российские атаки ночью разрушили многоэтажки в Сумах, Мирнограде и Кривом Роге. Три человека пропали без вести в Сумах, в Мирнограде погибли два человека, еще четверо - в Кривом Роге.