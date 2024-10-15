россияне били по Днепропетровщине артиллерией и дронами: ранены беременная женщина и ребенок
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, ранив беременную женщину и 4-летнего мальчика. Повреждены инфраструктура, частные дома, хозяйственные постройки и коммуникации в нескольких громадах.
Во вторник, 15 октября, войска рф в течение суток терроризировали Днепропетровскую область. В результате вражеских атак ранения получила беременная женщина и ребенок. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
На Никопольщине пострадали беременная женщина и 4-летний мальчик. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это последствия вражеской атаки на Марганецкую громаду
По его словам, от атак рф также страдали Никополь, Червоногригорьевская и Мировская громады. Агрессор целился дронами-камикадзе и артиллерией.
Также в регионе есть разрушения. В частности, повреждены инфраструктура и предприятие. Изуродованы 6 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще 4 - разбиты. Побиты и 3 надворные постройки, экскаватор, газопровод и линии электропередач.
Днепропетровщина подверглась ночным атакам дроном и "Градами"15 октября 2024, 04:58 • 16263 просмотра