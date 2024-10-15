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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне били по Днепропетровщине артиллерией и дронами: ранены беременная женщина и ребенок

россияне били по Днепропетровщине артиллерией и дронами: ранены беременная женщина и ребенок

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 16:12  •  4984 просмотра

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Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, ранив беременную женщину и 4-летнего мальчика. Повреждены инфраструктура, частные дома, хозяйственные постройки и коммуникации в нескольких громадах.

Во вторник, 15 октября, войска рф в течение суток терроризировали Днепропетровскую область. В результате вражеских атак ранения получила беременная женщина и ребенок. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

На Никопольщине пострадали беременная женщина и 4-летний мальчик. Оба пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Это последствия вражеской атаки на Марганецкую громаду

- рассказал председатель ОВА. 

По его словам, от атак рф также страдали Никополь, Червоногригорьевская и Мировская громады. Агрессор целился дронами-камикадзе и артиллерией.

Также в регионе есть разрушения. В частности, повреждены инфраструктура и предприятие. Изуродованы 6 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена, еще 4 - разбиты. Побиты и 3 надворные постройки, экскаватор, газопровод и линии электропередач.

Днепропетровщина подверглась ночным атакам дроном и "Градами"15 октября 2024, 04:58 • 16263 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
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nikopol-ukrainaНикополь, Украина