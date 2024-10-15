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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росіяни били по Дніпропетровщині артилерією та дронами: поранено вагітну жінку та дитину

Київ • УНН

 • 18618 перегляди

Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, поранивши вагітну жінку та 4-річного хлопчика. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки, господарські споруди та комунікації в кількох громадах.

росіяни били по Дніпропетровщині артилерією та дронами: поранено вагітну жінку та дитину

У вівторок, 15 жовтня, війська рф протягом доби тероризували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих атак поранення отримала вагітна жінка та дитина. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

На Нікопольщині постраждали вагітна жінка та 4-річний хлопчик. Обоє потерпілих ушпиталені в стані середньої тяжкості. Це наслідки ворожої атаки на Марганецьку громаду

- розповів голова ОВА. 

За його словами, від атак рф також потерпали Нікополь, Червоногригорівська і Мирівська громади. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією.

Також в регіоні є руйнування. Зокрема, пошкоджені інфраструктура та підприємство. Понівечені 6 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 4 – потрощені. Побиті й 3 надвірні споруди, екскаватор, газогін та лінії електропередач.

Дніпропетровщина зазнала нічних атак дроном та "Градами"15.10.24, 07:58 • 18039 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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