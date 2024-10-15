росіяни били по Дніпропетровщині артилерією та дронами: поранено вагітну жінку та дитину
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Дніпропетровську область, поранивши вагітну жінку та 4-річного хлопчика. Пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки, господарські споруди та комунікації в кількох громадах.
У вівторок, 15 жовтня, війська рф протягом доби тероризували Дніпропетровщину. Внаслідок ворожих атак поранення отримала вагітна жінка та дитина. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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На Нікопольщині постраждали вагітна жінка та 4-річний хлопчик. Обоє потерпілих ушпиталені в стані середньої тяжкості. Це наслідки ворожої атаки на Марганецьку громаду
За його словами, від атак рф також потерпали Нікополь, Червоногригорівська і Мирівська громади. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією.
Також в регіоні є руйнування. Зокрема, пошкоджені інфраструктура та підприємство. Понівечені 6 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 4 – потрощені. Побиті й 3 надвірні споруди, екскаватор, газогін та лінії електропередач.
Дніпропетровщина зазнала нічних атак дроном та "Градами"15.10.24, 07:58 • 18039 переглядiв