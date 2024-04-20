россияне атаковали жилые кварталы Волчанска: есть погибший и раненая

Сегодня утром оккупационные войска ударили по жилому дому в Волчанске, что на Харьковщине. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Сегодня около 8 утра российские войска попали в 9-этажку и частный дом. Пострадала 60-летняя женщина - заявил председатель ОВА.

Кроме того, в результате попадания по частному домовладению на месте погиб 50-летний гражданский мужчина.

Сейчас все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский