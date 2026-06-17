россияне атаковали конную школу в Сумской области и убили животных
Киев • УНН
россияне атаковали дроном конюшню конно-спортивной школы в Сумской области. Работники заведения уцелели, однако в результате удара погибли лошади.
В Сумской области российские войска атаковали дроном конно-спортивную школу, есть погибшие животные, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.
Ночью враг беспилотником атаковал территорию конно-спортивной школы в Сумской области. россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети – воспитанники школы
По предварительной информации, по его словам, работники заведения не пострадали.
Удар пришелся по конюшне. К большому сожалению, есть погибшие лошади
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По данным полиции, в Сумской области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четыре человека травмированы, повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры.
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