россияне атаковали конную школу в Сумской области и убили животных

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В Сумской области российские войска атаковали дроном конно-спортивную школу, есть погибшие животные, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.

Ночью враг беспилотником атаковал территорию конно-спортивной школы в Сумской области. россияне сознательно ударили по гражданскому объекту, где ежедневно занимались дети – воспитанники школы - написал Григоров.

По предварительной информации, по его словам, работники заведения не пострадали.

Удар пришелся по конюшне. К большому сожалению, есть погибшие лошади - указал глава ОВА.

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По данным полиции, в Сумской области за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов четыре человека травмированы, повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

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