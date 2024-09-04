россияне атаковали Херсонщину: ранены по меньшей мере два человека

Сегодня, 4 сентября, войска рф несколько раз атаковали Херсонскую область. В результате вражеских обстрелов ранены по меньшей мере два человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Детали

Так утром, россияне атаковали с дрона жителя Киндейки. Как рассказали в ОВА, 33-летний мужчина ехал по улице на мопеде, когда оккупанты сбросили на него взрывчатку с беспилотника.

Он получил взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, голени, предплечья и лба. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи - говорится в заметке.

Кроме того, днем оккупанты атаковали Широкую Балку Станиславской громады. Там под удар вражеского дрона попал 72-летний мужчина.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали взрывную травму, контузию и осколочное ранение живота - резюмировали в ведомстве.

Напомним,

За прошедшие сутки, 3 сентября, оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. Повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и частные автомобили. В результате атак погибли 3 человека, 5 получили ранения.