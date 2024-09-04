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росіяни атакували Херсонщину: поранено щонайменше двоє людей

росіяни атакували Херсонщину: поранено щонайменше двоє людей

Київ • УНН

 • 25631 перегляди

4 вересня російські війська атакували Херсонську область, поранивши двох цивільних. У Кіндійці 33-річний чоловік постраждав від вибуху дрона, а в Широкій Балці 72-річний чоловік отримав поранення від ворожого безпілотника.

Сьогодні, 4 вересня, війська рф декілька разів атакували Херсонщину. Внаслідок ворожих обстрілів поранено щонайменше двох людей. Про це пише УНН з посиланням Херсонську ОВА.

Деталі

Так вранці, росіяни атакували з дрона жителя Кіндійки. Як розповіли в ОВА, 33-річний чоловік їхав вулицею на мопеді, коли окупанти скинули на нього вибухівку з безпілотника. 

Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, гомілки, передпліччя та чола. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги

- йдеться в дописі. 

Окрім того, вдень окупанти атакували Широку Балку Станіславської громади. Там під удар ворожого дрона потрапив 72-річний чоловік.

Потерпілого доставили до лікарні, де у нього діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення черева

- резюмували у відомстві. 

Нагадаємо

Минулої доби, 3 вересня, окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та приватні автомобілі. Внаслідок атак загинуло 3 людини, 5 отримали поранення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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