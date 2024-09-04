росіяни атакували Херсонщину: поранено щонайменше двоє людей
Київ • УНН
4 вересня російські війська атакували Херсонську область, поранивши двох цивільних. У Кіндійці 33-річний чоловік постраждав від вибуху дрона, а в Широкій Балці 72-річний чоловік отримав поранення від ворожого безпілотника.
Сьогодні, 4 вересня, війська рф декілька разів атакували Херсонщину. Внаслідок ворожих обстрілів поранено щонайменше двох людей. Про це пише УНН з посиланням Херсонську ОВА.
Деталі
Так вранці, росіяни атакували з дрона жителя Кіндійки. Як розповіли в ОВА, 33-річний чоловік їхав вулицею на мопеді, коли окупанти скинули на нього вибухівку з безпілотника.
Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, гомілки, передпліччя та чола. Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги
Окрім того, вдень окупанти атакували Широку Балку Станіславської громади. Там під удар ворожого дрона потрапив 72-річний чоловік.
Потерпілого доставили до лікарні, де у нього діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення черева
Нагадаємо
Минулої доби, 3 вересня, окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та приватні автомобілі. Внаслідок атак загинуло 3 людини, 5 отримали поранення.