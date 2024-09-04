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На Херсонщині росіяни поцілили у житлові квартали і завод, 3 загиблих, 5 поранених

Київ • УНН

 • 33677 перегляди

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури та приватні автомобілі. Внаслідок атак загинуло 3 людини, 5 отримали поранення.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 16 населених пунктів, поціливши у житлові будинки, завод, стільникові вежі, загинуло 3 людини, 5 отримали поранення, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 5 - дістали поранення

- написав Прокудін у Telegram.

Минулої доби, зі слів Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Кізомис, Станіслав, Понятівка, Велетенське, Берислав, Вірівка, Тягинка, Бургунка, Саблуківка, Томарине, Новоберислав, Гаврилівка, Кар'єрне та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в заклади культури, вежі стільникового зв'язку та завод; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі.

У Херсоні сталися перебої зі світлом через ворожі обстріли03.09.24, 13:20 • 22045 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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