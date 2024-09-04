В Херсонской области россияне ударили по жилым кварталам и заводу, 3 погибших, 5 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов, попав в жилые дома, завод, сотовые вышки, погибло 3 человека, 5 получили ранения, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 5 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

За прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Кизомыс, Станислав, Понятовка, Велетенское, Берислав, Вировка, Тягинка, Бургунка, Саблуковка, Томарино, Новоберислав, Гавриловка, Карьерное и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в учреждения культуры, башни сотовой связи и завод; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 5 многоэтажек и 11 частных домов. Также оккупанты повредили складские помещения, гаражи и частные автомобили.

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