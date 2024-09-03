В Херсоне перебои со светом из-за вражеских обстрелов

В Херсоне в результате вражеских обстрелов возникли перебои с электричеством, возможны также перебои с водоснабжением, сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"В Херсоне проводятся восстановительные работы на поврежденных в результате вражеских обстрелов электросетях. Из-за этого в разных районах города возникли перебои с электричеством. Возможны также перебои с водоснабжением. Они продлятся до полного завершения аварийных работ, которые обещают провести в течение дня", - написал Мрочко в Telegram.

По данным главы ГВА, после 3:00 враг в частности накрыл массированным огнем Корабельный район Херсона. "Были повреждены многоэтажки, авто, хозяйственные постройки", - отметил Мрочко.

По его словам, уже сегодня стало известно о еще одном раненом в результате ночных обстрелов Херсона. "59-летний мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Он доставлен в больницу. На момент вражеского удара пострадавший был в доме", - указал Мрочко.

Ранее

По данным Мрочко, в результате российских вражеских обстрелов Херсонской громады за минувшие сутки 1 человек погиб, 4, среди них 14-летняя девушка, получили ранения различной степени тяжести. Ребенок был травмирован около 4.00, когда российские террористы ударили по Центральному району Херсона. Ее госпитализировали.

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